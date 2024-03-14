СК возбудил дело о смерти сибирячки после удаления зуба

С момента смерти прошло четыре месяца, но мать девушки до сих пор не знает, что произошло В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 27-летней девушки после удаления зуба, пишет "КП-Новосибирск".
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