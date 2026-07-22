Операционная система Android 17 появилась на смартфонах Motorola

Бета-версия Android 17 стала доступна для трех моделей, а в ближайшие недели список совместимых устройств расширитсяСпустя несколько месяцев после анонса программы бета-тестирования Motorola приступила к распространению Android 17 Beta.
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