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Операционная система Android 17 появилась на смартфонах Motorola

Операционная система Android 17 появилась на смартфонах Motorola

Бета-версия Android 17 стала доступна для трех моделей, а в ближайшие недели список совместимых устройств расширитсяСпустя несколько месяцев после анонса программы бета-тестирования Motorola приступила к распространению Android 17 Beta.

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