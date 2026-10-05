ВКонтакте запустил рекламу в мессенджере 'Макс'

На платформе "Макс" появилась возможность продвижения через кабинет "VK Рекламы". Теперь предприниматели и авторы контента могут разместить таргетированную рекламу в каналах с аудиторией от тысячи подписчиков, используя текстовые и визуальные форматы объявлений.