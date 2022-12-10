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Опубликовано видео с дракой и стрельбой у бара в Екатеринбурге

Опубликовано видео с дракой и стрельбой у бара в Екатеринбурге

Рядом с бизнес-центром «Высоцкий» в Екатеринбурге произошла драка со стрельбой, сообщают СМИ. По информации очевидцев, происшествие произошло утром 10 декабря, когда несколько молодых людей устроили потасовку и стрельбу возле одного из баров.

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