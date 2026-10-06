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Владимирские новости

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Тушинский суд допросил замминистра по делу экс-вице-губернатора Владимирской области

Тушинский суд допросил замминистра по делу экс-вице-губернатора Владимирской области

Бывший замгубернатора Владимирской области Александр Ремига обвиняется во взятках на 62,3 млн рублей.

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