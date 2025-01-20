Названы мегаполисы с наибольшим падением спроса на новостройки

В 2024 году в 18 крупнейших городах России было продано около 287,2 тысяч квартир по договорам долевого участия (ДДУ) - на 25% меньше, чем годом ранее, пишет РБК со ссылкой на аналитику «Яндекс Недвижимости».
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