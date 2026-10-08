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Почему россияне стали реже инвестировать в недвижимость

Почему россияне стали реже инвестировать в недвижимость

По итогам трех кварталов 2026 года объем инвестиций в российскую недвижимость сократился на треть, а количество закрытых сделок упало почти на 30 процентов.

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