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Царьград

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Габриелла Мерман: как сыночек Кадышевой оставил её без средств в Дубае

Габриелла Мерман: как сыночек Кадышевой оставил её без средств в Дубае

Модель Габриелла Мерман рассказала о трудностях в Дубае после того, как её супруг, сын Надежды Кадышевой, Григорий Костюк потратил все подаренные свадебные деньги, оставив её одной на седьмом месяце беременности.

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