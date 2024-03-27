Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин взял под контроль ремонт Борского моста. Глава региона в Telegram-канале сообщил подписчикам, что поручил ответственным вести мониторинг дорожной ситуации в часы пик.
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