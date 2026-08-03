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Разумовский вестник

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Любителей спорта из Тимирязевского пригласили на игры и тренировки в «Динамо»

В столице отметят День физкультурника. Праздник, организованный Департаментом спорта в рамках проекта «Лето в Москве», пройдет 8 и 9 августа на шести городских площадках, среди которых — центр пляжных видов спорта «Динамо» в Северном округе.

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