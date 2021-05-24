Заноза

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Где-то хихикают Петров и Боширов. Солдат НАТО бьют в Прибалтике

Где-то хихикают Петров и Боширов. Солдат НАТО бьют в Прибалтике

Чтобы избить натовских солдат, нужны три эстонки или два пьяных литовца. В крайнем случае – других солдат НАТО.

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Владимир Погодин
А посвежее ничего не было 14-16 года!
Дмитрий Гурин
А я то думал почему эти англосаксы, как впрочем и японасы, не могут понять нормальную русскую речь? Оказывается все дело в падежах, ведь у нас их 15-ть (прошу не путать 6-ть падежей изучаемых по школьной программе).
Виталий Винокуров
Британцев бить всегда, бить везде до дней последних донца, бить и ни каких гвоздей, вот лозунг мой.

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