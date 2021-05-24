Где-то хихикают Петров и Боширов. Солдат НАТО бьют в Прибалтике

ЗанозаПолитикаГде-то хихикают Петров и Боширов. Солдат НАТО бьют в Прибалтике Чтобы избить натовских солдат, нужны три эстонки или два пьяных литовца. В крайнем случае – других солдат НАТО.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир ПогодинА посвежее ничего не было 14-16 года!Дмитрий ГуринА я то думал почему эти англосаксы, как впрочем и японасы, не могут понять нормальную русскую речь? Оказывается все дело в падежах, ведь у нас их 15-ть (прошу не путать 6-ть падежей изучаемых по школьной программе).Виталий ВинокуровБританцев бить всегда, бить везде до дней последних донца, бить и ни каких гвоздей, вот лозунг мой.Комментировать
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