Экс-глава РФС Колосков о ЧМ в шести странах: В ФИФА занимаются ерундой

Вячеслав Колосков, почетный президент Российского футбольного союза (РФС), прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) провести чемпионат мира по футболу-2030 одновременно в шести странах.
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