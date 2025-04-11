Дуайт Ховард: «Я не планировал переходить в «Лейкерс» после «Орландо»

«Я не планировал переходить в «Лейкерс» после «Орландо». Но теперь, зная все, что знаю, понимаю, что уход научил меня многим жизненным урокам, которые мне были нужны.
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