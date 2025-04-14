В Госдуме захотели сократить женщинам рабочий день на час

С инициативой выступил депутат Игорь Антропенко Депутат Государственной думы РФ Игорь Антропенко от «Единой России» считает, что женщинам необходимо сократить рабочий день хотя бы на один час, чтобы у них оставалось больше времени на семью, пишет 14 апреля ТАСС.
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