Как прошла неделя у пожарных Мангистау – сводка

За прошедшую неделю, с 1 по 7 января, подразделения Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области выезжали по тревоге 34 раза: с пожарами было связано два вызова, со случаями горения – 18, еще 11 сообщений с проведением аварийно-спасательных работ, три оказались неподтвержденными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии