Как прошла неделя у пожарных Мангистау – сводка

За прошедшую неделю, с 1 по 7 января, подразделения Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области выезжали по тревоге 34 раза: с пожарами было связано два вызова, со случаями горения – 18, еще 11 сообщений с проведением аварийно-спасательных работ, три оказались неподтвержденными.