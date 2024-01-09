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Как прошла неделя у пожарных Мангистау – сводка

Как прошла неделя у пожарных Мангистау – сводка

За прошедшую неделю, с 1 по 7 января, подразделения Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области выезжали по тревоге 34 раза: с пожарами было связано два вызова, со случаями горения – 18, еще 11 сообщений с проведением аварийно-спасательных работ, три оказались неподтвержденными.

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