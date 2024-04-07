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В Союзе садоводов России рассказали, сколько будет стоить подвести газ к даче

В Союзе садоводов России рассказали, сколько будет стоить подвести газ к даче

В Союзе садоводов России рассказали, сколько приблизительно будет стоить подвести газ к дачам.В организации сделали акцент на том, что в кабмине обсуждается вопрос о старте программы социальной газификации садовых товариществ в 2024 году.

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