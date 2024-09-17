Синоптики предупреждают о заморозках до -3 в Самарской области 18 и 19 сентября

В Самарской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за похолодания.Сентябрь в Самарской области традиционно считается переходным месяцем, когда летнее тепло постепенно уступает место осенним холодам.
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