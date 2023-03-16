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Многие об этом даже не догадывались: как правильно отсоединять АКБ в своем авто?

Многие об этом даже не догадывались: как правильно отсоединять АКБ в своем авто?

Аккумулятор в вашем автомобиле является важным компонентом, который питает все — от стартера до фар. Но знаете ли вы, что неправильное отключение аккумулятора может иметь серьезные последствия? Вот почему это важно и какие могут быть последствия.

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