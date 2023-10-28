В МИД РФ предостерегли внешних игроков от разжигания войны на Ближнем Востоке

REUTERS/Violeta Santos Moura Москва предостерегает от авантюрных решений тех, кто испытывает желание разжечь крупную войну на Ближнем Востоке на фоне палестино-израильского конфликта, заявили в МИД России.
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