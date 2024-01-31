Генерал ВСУ Марченко нашел «чудо-оружие», которое сумеет переломить ход СВО в пользу Киева

Генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко командует отрядом, который разрабатывает беспилотные летательные аппараты, он заявил в интервью телеканала «Эспрессо», что это «Вундерваффе» способно изменить ход конфликта.
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