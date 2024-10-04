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В Польше разгорелся скандал с «детской» водкой

В Польше разгорелся скандал с «детской» водкой

Ряд польских чиновников лишатся своих должностей после скандала, связанного с появлением в местных магазинах ароматизированных напитков на основе водки, которая разлита в тару, напоминающую продукты для детей.

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