В Польше разгорелся скандал с «детской» водкой

Ряд польских чиновников лишатся своих должностей после скандала, связанного с появлением в местных магазинах ароматизированных напитков на основе водки, которая разлита в тару, напоминающую продукты для детей.
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