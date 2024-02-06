Польский наемник, воевавший на стороне ВСУ и взятый в плен российскими военнослужащими, принял решение участвовать в специальной военной операции на стороне РФ, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Польский наемник ВСУ перешел на сторону России
Комментарии
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НН
Надежда Никитина
Не факт.
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16 час.
EZ
Elena Zakharova
И будет передавать данные о позициях Армии России !!!! 🤬
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14 час.
Александр Пятнистый
Почувствуешь предательство от тех, за кого воюешь-прозреешь
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14 час.
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