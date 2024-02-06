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Картина дня. Финансы

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  • Александр Пятнистый
    Почувствуешь предательство от тех, за кого воюешь-прозреешьПольский наемник ...
  • Elena Zakharova
    И будет передавать данные о позициях Армии России !!!! 🤬Польский наемник ...
  • irina bugrova
    Эту мразь нужно поместить в камеру к зекам, пусть молодцы с ним развлекаются...Зеленский решил д...

Польский наемник ВСУ перешел на сторону России

Польский наемник ВСУ перешел на сторону России

Польский наемник, воевавший на стороне ВСУ и взятый в плен российскими военнослужащими, принял решение участвовать в специальной военной операции на стороне РФ, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

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Комментарии
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НН
Надежда Никитина
Не факт.
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16 час.
EZ
Elena Zakharova
И будет передавать данные о позициях Армии России !!!! 🤬
Ответить
14 час.
Александр Пятнистый
Почувствуешь предательство от тех, за кого воюешь-прозреешь
Ответить
14 час.

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