СМИ: Чубайс и бывшие топ-менеджеры «Роснано» учредили в Израиле Центр российских исследований

Среди учредителей и вероятных спонсоров Центра российских исследований (ЦРИ), который Анатолий Чубайс открыл в Израиле в 2024 году, оказались два бывших топ-менеджера «Роснано», в том числе объявленный в розыск Олег Киселев, сын Егора Гайдара Петр Гайдар и экс-советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Бенни Брискин, выяснили «Известия».
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