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Воронежские новости

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Тотальное бездорожье в селе Воронежской области приводит к летальным исходам

Тотальное бездорожье в селе Воронежской области приводит к летальным исходам

Проблема возникла на территории улицы Речной села Николо-Варваринка. По словам местных жителей, отсутствие нормальной дороги привело к тому, что четыре жителя улицы не смогли дождаться скорой и умерли от инфарктов и инсультов.

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