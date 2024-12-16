Тотальное бездорожье в селе Воронежской области приводит к летальным исходам

Проблема возникла на территории улицы Речной села Николо-Варваринка. По словам местных жителей, отсутствие нормальной дороги привело к тому, что четыре жителя улицы не смогли дождаться скорой и умерли от инфарктов и инсультов.
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