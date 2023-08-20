Спички - не игрушка

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«Русские играют не по правилам»: Почему танки Германии убрали подальше от русских

«Русские играют не по правилам»: Почему танки Германии убрали подальше от русских

(Западные СМИ надрывно уточняют, что русские играют не по правилам. Западную бронированную технику, которой мало, и которую уже по музеям собирают, нельзя просто так разбирать на запчасти! Ее надо боятся, но в Кремле не хотят слушать и обидно смеются на претензии победителей Путина!)   Итак, не то чтобы сенсация, но откровенно говоря, весело.

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