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Эрдоган идет к полному разрыву отношений с Западом

Эрдоган идет к полному разрыву отношений с Западом

Турция оказалась в шаге от острого конфликта с США, Германией, Францией и семью другими странами Запада.

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Сергей Федосеев
...лавры ататюрка не дают покоя...
Tatyana Fedotova
Только бы Россия не повелась. Верить этому идиоту нельзя. И вооружение ему продавать нельзя. Это хитрый и умный враг.
Сергей Федосеев
чтобы не было так мучительно больно за бесцельно прожитые годы..
Tatyana Fedotova
Острить изволите. Годы прожиты не бесцельно как раз. Но умные должны же учиться и на чужих, а уж тем более на своих ошибках и не наступать на одни и те же грабли раз за разом?
Сергей Федосеев
...ох уж эти грабли... вам бы матушка в генштабе консультировать... а не на просторах интернета разглашать военную тайну как мальчишь-плохишь..
Tatyana Fedotova
Возможно меня там как раз и не хватает.
Сергей Федосеев
...ну что ж...где родился там и пригодился... - она снежки солила в берёзовой кадушке... она сучила пряжу она ткала холсты..
Леонид Василенко
Нам мало вектороида Лукашенко?
Nikolai Baranixin
Турок - враг. Враг навсегда.
Александр Донигевич
И НЕ ТОЛЬКО ПО УКАЗКЕ ИЗ ЛОНДОНА .
Сергей Ковалев
"... он дал «распоряжение» по поводу высылки западных дипломатов МИДу страны, но пока что ведомство лишь вызвало послов к себе и напомнило им ... бла-бла-бла", т.е. старая игра в хороший-плохой, - Эрдоган и его МИД. ага! там что, МИД в оппозиции? поручик, не ржать!
Александр
Не слишком доверяйте Турции - все равно обманет ,дело времени...
Elena Efimova
Те, за кого Россию просит Запад, трудно назвать узниками, ещё и политическими.

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