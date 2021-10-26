Эрдоган идет к полному разрыву отношений с Западом

События в миреПолитикаЭрдоган идет к полному разрыву отношений с Западом Турция оказалась в шаге от острого конфликта с США, Германией, Францией и семью другими странами Запада.Вернуться к статье135НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей Федосеев...лавры ататюрка не дают покоя...TFTatyana FedotovaТолько бы Россия не повелась. Верить этому идиоту нельзя. И вооружение ему продавать нельзя. Это хитрый и умный враг.Сергей Федосеевчтобы не было так мучительно больно за бесцельно прожитые годы..TFTatyana FedotovaОстрить изволите. Годы прожиты не бесцельно как раз. Но умные должны же учиться и на чужих, а уж тем более на своих ошибках и не наступать на одни и те же грабли раз за разом?Сергей Федосеев...ох уж эти грабли... вам бы матушка в генштабе консультировать... а не на просторах интернета разглашать военную тайну как мальчишь-плохишь..TFTatyana FedotovaВозможно меня там как раз и не хватает.Сергей Федосеев...ну что ж...где родился там и пригодился... - она снежки солила в берёзовой кадушке... она сучила пряжу она ткала холсты..Леонид ВасиленкоНам мало вектороида Лукашенко?Nikolai BaranixinТурок - враг. Враг навсегда.Александр ДонигевичИ НЕ ТОЛЬКО ПО УКАЗКЕ ИЗ ЛОНДОНА .СКСергей Ковалев"... он дал «распоряжение» по поводу высылки западных дипломатов МИДу страны, но пока что ведомство лишь вызвало послов к себе и напомнило им ... бла-бла-бла", т.е. старая игра в хороший-плохой, - Эрдоган и его МИД. ага! там что, МИД в оппозиции? поручик, не ржать!ААлександрНе слишком доверяйте Турции - все равно обманет ,дело времени...EEElena EfimovaТе, за кого Россию просит Запад, трудно назвать узниками, ещё и политическими.Комментировать
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