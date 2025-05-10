Мы соседи по пл...
Наш уютный мирМы на планете
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы соседи по планете

4 339 подписчиков

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Споры на форуме - Мне кажется, что моя жена лесбиянка... Один раз застал ее голую с голой подругой у нас дома... ...Как жили и любили...
  • Лидия Санникова
    Киоски стояли на улицах. А стремиться не к чему было.Как советская вла...
  • Аршак Меликджанян
    аффффтор идиот, торговля алкоголем во все времена и у всех государств, не взирая на строй была есть и будет, сухой за...Как советская вла...

Оптические иллюзии на собственном теле от гения визажа Мими Чой

Оптические иллюзии на собственном теле от гения визажа Мими Чой

Талантливому художнику холст не нужен, он создаст шедевр на чем угодно, хоть на собственной ноге! Хотя, подобные творения сложно воспринимать однозначно… Визажист Мими Чой (Mimi Choi) из Ванкувера, Канада, создает оптические иллюзии на собственном теле, и глядя на них, невозможно поверить своим глазам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх