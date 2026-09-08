Губернатор Валерий Лимаренко принял участие в презентации 11-го тома альманаха «Победители»

В историческом парке «Россия — моя история» представили 11-й том альманаха «Победители». Новый выпуск продолжил историко-литературный проект о фронтовиках, тружениках тыла и современных героях.
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