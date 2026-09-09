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Более 30 тыс. человек стали участниками Евразийского диктанта по цифровой безопасности

Более 30 тыс. человек стали участниками Евразийского диктанта по цифровой безопасности

Более 30 тыс. человек из 20 стран стали участниками первого Евразийского диктанта по цифровой безопасности, который прошел в национальном центре «Россия», сообщает пресс-служба НЦ.

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