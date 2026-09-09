Более 30 тыс. человек стали участниками Евразийского диктанта по цифровой безопасности

Более 30 тыс. человек из 20 стран стали участниками первого Евразийского диктанта по цифровой безопасности, который прошел в национальном центре «Россия», сообщает пресс-служба НЦ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ "Сиб.фм": в Новос...
- АА Взрыв произошел н...
- Российский боец Л...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым