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Бывшая узница концлагеря ´Озаричи´ рассказала об ужасах конвейера смерти.

Бывшая узница концлагеря ´Озаричи´ рассказала об ужасах конвейера смерти.

Немцы согнали 50 000 детей, женщин и стариков на замерзшее болото и оставили умиратьЛицо этой девочки известно всему миру - именно ее, замотанную в тряпье, снял военкор сразу после освобождения концлагеря ´Озаричи´ весной 1944 года.

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