Бывшая узница концлагеря ´Озаричи´ рассказала об ужасах конвейера смерти.

Немцы согнали 50 000 детей, женщин и стариков на замерзшее болото и оставили умиратьЛицо этой девочки известно всему миру - именно ее, замотанную в тряпье, снял военкор сразу после освобождения концлагеря ´Озаричи´ весной 1944 года.