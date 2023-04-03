Первый штатный носитель гиперзвуковых "Цирконов" прибыл на Северный флот для прохождения госиспытаний

Фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко". Источник фото rg.ru Новейший третий фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко", построенный на "Северной верфи", прибыл на Северный флот для продолжения прохождения заводских ходовых и государственных испытаний в Баренцевом море.
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