Более 1400 проектов «Комфортного Поморья» вынесли на голосование

В Архангельской области завершился прием заявок на конкурсный отбор «Комфортного Поморья — 2027». На голосование уже вынесли более 1400 инициатив жителей, однако их число еще может увеличиться.
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