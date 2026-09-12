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Более 1400 проектов «Комфортного Поморья» вынесли на голосование

В Архангельской области завершился прием заявок на конкурсный отбор «Комфортного Поморья — 2027». На голосование уже вынесли более 1400 инициатив жителей, однако их число еще может увеличиться.

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