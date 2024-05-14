Житель Донбасса рассказал о мародерстве ВСУ в Очеретино

Житель села Семеновка, эвакуированный в апреле, рассказал о мародерстве ВСУ. По его словам, украинские полицейские и военные грабили дома мирных граждан и сдавали вещи в комиссионку, передает РИА Новости.
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