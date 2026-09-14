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Журнал «Профиль»

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Генпрокурор Украины выдвинул серьезные обвинения против главы НАБУ: в чем его подозревают

Генпрокурор Украины выдвинул серьезные обвинения против главы НАБУ: в чем его подозревают

Подавший в отставку генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что подписал уведомление о подозрении директору Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семёну Кривоносу.

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