«Жёстко, грубо, опасно!»: Всемирно известный американский экономист признал поражение США

Американский экономист Джеффри Сакс признал провал мировой политики США GLOBAL LOOK PRESSПрофессор Колумбийского университета, один из самых влиятельных экономистов в мире Джеффри Сакс выступил в Москве на Евразийском философском конгрессе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии