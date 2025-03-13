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Царьград

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Грузинский наемник получил 25 лет за вторжение в Курскую область России

Грузинский наемник получил 25 лет за вторжение в Курскую область России

Михаил Батурин, грузинский наемник, заочно приговорен российским судом к 25 годам тюрьмы за участие в вооруженном вторжении в Курскую область и нападение на инфраструктуру.

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