Великобритания подготовила 200 украинских военных лётчиков

Скоро они будут летать на истребителях F-16 Заместитель главы Министерства обороны Соединённого Королевства Люк Поллард сообщил, что 200 украинских военных лётчиков уже прошли подготовку в Великобритании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии