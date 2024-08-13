Милитаристская Япония, помощь Украине и разрешение на добычу в наших водах

В начале июня в российских СМИ муссировалась новость об очередном факте передачи Японией $3.3 млрд Украине за счёт замороженных активов нашей Родины, а также о предоставлении Киеву военной техники разминирования.
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