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Милитаристская Япония, помощь Украине и разрешение на добычу в наших водах

Милитаристская Япония, помощь Украине и разрешение на добычу в наших водах

В начале июня в российских СМИ муссировалась новость об очередном факте передачи Японией $3.3 млрд Украине за счёт замороженных активов нашей Родины, а также о предоставлении Киеву военной техники разминирования.

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Комментарии
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тимур чагалидзе
Когда уже будет снят мароторий на смертную казнь???!!!
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3 час.
лина любимцева
Да что вообще творится в России?!!!!
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1 час.
лл
лина любимцева
Никогда не будет снят мораторий!! Потому что те, кто  должен принять это решение, сами могут попасть под действие в связи со снятием моратория.
Ответить
1 час.

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