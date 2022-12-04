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Германия заявила о надеждах на наступление новой эры в отношениях с Африкой

Германия заявила о надеждах на наступление новой эры в отношениях с Африкой

Министр экономики Германии и вице-канцлер Роберт Хабек отправляется сегодня с рабочей поездкой в Намибию и ЮАР в надежде решить энергетические проблемы своей страны и рассчитывает на наступление новой эры в отношениях с африканскими партнерами.

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