Германия заявила о надеждах на наступление новой эры в отношениях с Африкой

Министр экономики Германии и вице-канцлер Роберт Хабек отправляется сегодня с рабочей поездкой в Намибию и ЮАР в надежде решить энергетические проблемы своей страны и рассчитывает на наступление новой эры в отношениях с африканскими партнерами.