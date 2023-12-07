В России окончательно определились с датой президентских выборов 2024

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта будущего года.7 декабря верхняя палата Парламента – Совет Федерации единогласно утвердила постановление и назначении президентских выборов на 17 марта 2024-го года.
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