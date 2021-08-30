Тест. Узнайте, насколько Фортуна к вам благосклонна!Как часто Фортуна бывает благосклонна к вам? Может быть, вам везет ежедневно, а ваши сознательные, а порой и неосознанные желания исполняются как по мановению волшебной палочки? Или редкие, но неожиданные и желанные подарки судьбы в виде успешного стечения обстоятельств, получения большого наследства или нежданная прибыль не дают вам унывать? Похожа ли ваша удача на солнечный яркий день или на лучик, озаряющий непроглядную темноту? Посмотрите внимательно на картинку и выберете то изображение, которое нравится вам больше всего и читайте толкование! Узнайте, насколько Фортуна к вам благосклонна! №1 Если вы выбрали первое изображение, то вы настоящий любимчик Фортуны! Когда вы сталкиваетесь на своем жизненном пути со сложными задачами, то все складывается наилучшим образом, а рядом с вами тут же появляются люди, готовые помочь вам или, как минимум, указывают на верное решение сложившейся ситуации.