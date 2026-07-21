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Асхаб Тамаев: «Ямаль не сможет принять Bugatti в подарок из-за контрактных обязательств. Мы договорились встретиться, потренироваться»

Чеченский блогер Асхаб Тамаев заявил, что Ламин Ямаль отказался от предложения получить Bugatti в подарок.

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