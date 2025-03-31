В Томске разработали прототип беспилотника с радиусом действия в 1000 км

Научно-производственный центр «Беспилотные авиационные системы» (НПЦ БАС) в Томске завершил разработку прототипа нового беспилотного транспортного самолета с радиусом действия в 1000 километров, сообщают «Известия».
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