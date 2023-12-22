Одесский военком: Спокойно! Призывников похищаем и избиваем с ведома руководства

Павел Бадаев. Пока следователи ГБР с лупами обнюхивают испанскую виллу бывшего одесского военкома Евгения Борисова, изображая из себя агентов Скалли и Малдера, его преемник Александр Охрименко окучивает толерантностью и гуманизмом журналистов.