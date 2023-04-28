Многие российские регионы ожидает похолодание на Первомай

Надвигающиеся дожди помогут защитить леса от пожаров, но могут привести к половодью и паводкам. Многие регионы России к 1 мая ожидает похолодание и дожди, которые могут привести к сильному половодью и паводкам в разных частях страны.
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