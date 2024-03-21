МАРЬИНА РОЩА
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МАРЬИНА РОЩА

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Свежие комментарии

  • Валерий Ребров
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Собянин: Сервис «Вместе с культурой» помог организовать 25 тыс. мероприятий

Собянин: Сервис «Вместе с культурой» помог организовать 25 тыс. мероприятий

Сервис помог организовать более 25 тыс. мероприятий На своем личном сайте мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что благодаря сервису аренды площадок «Вместе с культурой» жители столицы провели более 25 тыс.

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