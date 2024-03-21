Собянин: Сервис «Вместе с культурой» помог организовать 25 тыс. мероприятий

Сервис помог организовать более 25 тыс. мероприятий На своем личном сайте мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что благодаря сервису аренды площадок «Вместе с культурой» жители столицы провели более 25 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии