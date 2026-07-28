Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 560 подписчиков

В деле об убийстве 12-летней школьницы в Ленобласти появился новый эпизод. Что известно

В деле об убийстве 12-летней школьницы в Ленобласти появился новый эпизод. Что известно

После признания в убийстве школьницы в Ленобласти появились новые обвинения.Следователи выявили еще один эпизод в уголовном деле Федора Мехнина, обвиняемого в убийстве 12-летней школьницы в Ленинградской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии