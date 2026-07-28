В деле об убийстве 12-летней школьницы в Ленобласти появился новый эпизод. Что известно

После признания в убийстве школьницы в Ленобласти появились новые обвинения.Следователи выявили еще один эпизод в уголовном деле Федора Мехнина, обвиняемого в убийстве 12-летней школьницы в Ленинградской области.
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