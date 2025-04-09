Патриоты чешуйчатых кланов выжимают досуха завоёванные нормальные-то страны

В продолжение темы демонтажа эльфийских welfare states. Распространённая ошибка немалого числа мамкиных онолитегов, строчащих в этих ваших и наших интернетах о геополитике, заключается в том, что они воспринимают нормальные-то страны как нечто цельное.
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