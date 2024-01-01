В Челябинске фейерверки подожгли две квартиры, есть погибшие

В Челябинске в новогоднюю ночь фейерверки подожгли две квартиры. Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по Челябинской области, в 00:45 поступил с улица Агалакова в Ленинском районе: на балкон 2 этажа четырехэтажного дома залетела часть фейерверка и подожгла хранящиеся там вещи.