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В Челябинске фейерверки подожгли две квартиры, есть погибшие

В Челябинске фейерверки подожгли две квартиры, есть погибшие

В Челябинске в новогоднюю ночь фейерверки подожгли две квартиры. Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по Челябинской области, в 00:45 поступил с улица Агалакова в Ленинском районе: на балкон 2 этажа четырехэтажного дома залетела часть фейерверка и подожгла хранящиеся там вещи.

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