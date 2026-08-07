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API открывается: в Max разрешили создавать альтернативные версии мессенджера

API открывается: в Max разрешили создавать альтернативные версии мессенджера

К «Программе разработчиков Max» смогут присоединиться IT-компании из России и дружественных стран Мессенджер Max объявил о запуске программы поддержки разработчиков и открытии API, которое позволит создавать альтернативные клиентские приложения.

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